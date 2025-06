Dal 115 appello per collaborazione e rispetto | Nel 2024 il comando salentino secondo in Italia per emergenze

un impegno condiviso tra cittadini e istituzioni potremo davvero proteggere il nostro territorio. Nel 2024, il comando salentino si distingue come il secondo in Italia per efficacia nelle emergenze, dimostrando che la solidarietà e la responsabilità sono le armi più potenti contro ogni crisi. Solo uniti possiamo preservare la bellezza e la sicurezza del Salento per le generazioni future.

LECCE – A estate appena cominciata, il Salento mostra già le prime emergenze sul fronte incendi. Tanto che, davanti alla pressione operativa, il personale del comando provinciale dei vigili del fuoco ha lanciato un appello alla comunità per una collaborazione e un invito al rispetto: soltanto con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Dal 115 appello per collaborazione e rispetto: “Nel 2024 il comando salentino secondo in Italia per emergenze”

In questa notizia si parla di: appello - collaborazione - rispetto - comando

“Chi si meritava di più di essere uccisa?”, il sondaggio su Whatsapp su Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin sconvolge una scuola. L’appello di Women for Freedom: “Serve educazione al rispetto” - Un sondaggio shock su WhatsApp in una scuola di Bassano del Grappa ha sollevato un'ondata di indignazione, chiedendo "Chi si meritava di più di essere uccisa?" in riferimento a Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin.

Dal 115 appello per collaborazione e rispetto: “Nel 2024 il comando salentino secondo in Italia per emergenze”; Circondati dal branco dopo la disco. College, un ’esercito’ di buttafuori. Dopo una settimana vince la musica; VIDEO | Tanti reati in un territorio vasto: c'è l'impegno dello Stato ma serve la collaborazione della gente.

Dal 115 appello per collaborazione e rispetto: “Nel 2024 il comando salentino secondo in Italia per emergenze” - Il personale del 115, impegnato su più fronti a estate appena cominciata, ha invitato la comunità a un impegno condiviso, evitando le aggressioni verbali di cui i “caschi rossi” sono spesso vittime ... Segnala lecceprima.it

Fasce di rispetto violate per canali e fossati L’appello ai proprietari - L’accorato appello alla collaborazione da parte dell’ente è rivolto ai cittadini e ai titolari di aziende riguarda le fasce di rispetto laterali ai canali per consentirne la polizia. mattinopadova.gelocal.it scrive