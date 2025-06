Dai formicolii alla sclerosi multipla Ma da 6 anni questa è la mia lotta

Dai formicolii alla sclerosi multipla, ma da sei anni questa è la mia battaglia. La storia di Alessandro Larvati, giovane di Calvenzano, è un esempio di coraggio e resilienza: non si è arreso alla diagnosi, mantenendo viva la passione per la famiglia, lo sport e i suoi cani. Una testimonianza di forza che ispira a non lasciare mai che le sfide definiscano il nostro destino.

Alimentazione e stili di vita nella sclerosi multipla: l'aperitivo informativo - Venerdì 16 maggio alle ore 18.00, presso la sezione provinciale Aism di Arezzo (Piazza Andromeda 29), si svolgerà un aperitivo informativo sull'alimentazione e gli stili di vita nella sclerosi multipla.

