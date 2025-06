dai cesaroni alla callas tutte le star delle serie

Preparati a immergerti nel mondo delle grandi storie della televisione italiana e internazionale! La seconda giornata dell’Italian Global Series Festival promette incontri imperdibili, da “I Cesaroni” a “Maria: The Unknown Callas”, fino alla magia di “Twin Peaks” al Fellini Museum. Un viaggio tra star, produzioni e backstage che ti farà scoprire il lato nascosto delle serie che hanno rivoluzionato il panorama televisivo. Non perdere questa occasione unica di entrare nel cuore dello spettacolo!

Per oggi la seconda giornata dell’Italian Global Series Festival prevede le grandi storie della tv. Si comincia alle 11 al Fulgor di Rimini con gli incontri dedicati alleproduzioni italiane e internazionali: I Cesaroni, Hype e Maria: The Unknown Callas. Alle 18 Twin Peaks, nella cornice del Fellini Museum a Rimini. Protagonisti dell’evento riservato saranno Fred Elmes e Peter Deming, storici direttori della fotografia di David Lynch, in dialogo con Carlo Chatrian. Alle 19 Villa Franceschi a Riccione ospiterà ’Il Paradiso delle Signore in mostra’, dedicata al celebre daily Rai ambientato nella Milano degli anni ’60. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it