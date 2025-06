Da Zandobbio alla Silicon Valley | Smart working e orari flessibili così lavoro viaggiando nel mondo

Da Zandobbio alla Silicon Valley: il sogno di lavorare ovunque, grazie a smart working e orari flessibili. Un fenomeno in crescita che, secondo il Cnel, coinvolge oltre 550mila giovani italiani negli ultimi 13 anni, costretti a cercare opportunità all’estero pur avendo studiato nel nostro Paese. Tra loro c’è Paolo Pecis, un laureato in Informatica per la comunicazione digitale, che ha trasformato la sua passione in una carriera internazionale, dimostrando che il mondo può davvero essere il suo ufficio.

Studiare in Italia ma essere costretti a trovare lavoro all'estero. Una scelta in molti casi obbligata che secondo il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ( Cnel ) negli ultimi 13 anni ha accomunato circa 550mila giovani italiani. Uno di loro è Paolo Pecis, originario di Zandobbio, laureato in Informatica per la comunicazione digitale a Milano. Il 27enne ha trovato nella passione per la tecnologia e la programmazione non solo un mestiere, ma una chiave per cambiare vita. Nel 2020, in piena pandemia, entra nel mondo del lavoro attraverso una societĂ di consulenza italiana. Incarico in una banca, contratto di apprendistato, stipendio contenuto e poche prospettive di crescita.