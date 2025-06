Da Serraglio a Serraglio un nuovo appuntamento per Prato per la Vita

Unisciti a noi in una notte di solidarietà e sport, dove il cammino unisce le persone e rafforza i legami della comunità. Dopo il grande successo di “Prato per la vita”, il circuito virtuoso torna con “Da Serraglio a Serraglio”, una corsa speciale che promuove l’inclusione e la solidarietà nel cuore di Prato. Anche in questa occasione l'iscrizione sarà semplice e aperta a tutti: preparati a vivere un’esperienza indimenticabile.

Prato, 22 giugno 2025 – Dopo il successo del circuito virtuoso “Prato per la vita”, il Comitato Uisp di Prato, in collaborazione con l’Associazione Almanacco, rilancia con una nuova iniziativa podistica all’insegna della solidarietà. Martedì 24 giugno dalle 19 andrà in scena “Da Serraglio a Serraglio”, con partenza e arrivo presso il Playground del Serraglio in via Proctet 7, nel cuore di Prato. Anche in questa occasione l'iscrizione sarà simbolica – solo 2 euro – ma dal grande valore: l’intero incasso, detratte le spese organizzative, sarà devoluto a due realtà impegnate nel sociale: Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Vagamonti APS, associazione che offre supporto a persone con disabilità motorie, temporanee o permanenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Serraglio a Serraglio, un nuovo appuntamento per Prato per la Vita

