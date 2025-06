Da New York al mondo intero | Alessandro Cattelan e Nicolò Balini protagonisti dell’evento Open e SiVola

Da New York al mondo intero, Alessandro Cattelan e Nicol242 Balini sono i protagonisti dell’evento Open e Sivola, un’occasione unica per esplorare i mille volti della Grande Mela. «La città che non dorme mai» svela ai visitatori le sue contraddizioni, il suo fascino inafferrabile e la sua energia travolgente. Ma cosa rende questa metropoli così irresistibile? È proprio questa domanda che ci spinge a scoprire l’anima di New York attraverso storie, emozioni e incontri indimenticabili.

«La Grande Mela», «la città che non dorme mai», «capitale del mondo»: le etichette si sprecano, ma nessuna riesce davvero a spiegare quella sensazione esatta che si prova la prima volta che si cammina tra i grattacieli di Manhattan. Ma cos’è davvero New York? Come si possono raccontare i suoi mille volti, le sue contraddizioni, il suo fascino inafferrabile? Ed è proprio per cercare di capire quell’emozione che si è tenuto Altrove: città metropolitane, viaggi e altre ossessioni, l’evento organizzato da Open in collaborazione con la travel tech company SiVola, che ha portato sul palco della Santeria di Milano due viaggiatori d’eccezione: Nicolò Balini, YouTuber, fotografo, videomaker e fondatore di SiVola, e Alessandro Cattelan, conduttore televisivo e autore, moderati dalla vicedirettrice di Open Serena Danna. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: newyork - mondo - intero - alessandro

"Chi salva un uomo salva il mondo intero": incontro con Marco Rodari - Nel cuore del progetto “Chi salva un uomo salva il mondo intero”, il 13 maggio gli studenti del Liceo Classico “P.

Potrebbe o poteva essere così L’uovo sul cocchio con Cherubino del 1888 Dono di Alessandro III a Maria Feodorovna Realizzato a San Pietroburgo ma al momento ancora disperso. Sembra probabile che la signora Gunston, una ricca newyorkese, abbia acq Vai su Facebook

Da New York al mondo intero: Alessandro Cattelan e Nicolò Balini protagonisti dell’evento e SiVola; Levanto - New York, quando il turismo diventa una missione di vita; Il cielo è CYMK sopra New York: La magnifica illusione di Alessandro Tota.

Alessandro Magno, una fiamma sulla terra che conquistò il mondo intero - Non può sapere che arriverà a stravolgere la storia di Roma e del mondo. Da ilgiornale.it

Il bacio che New York regalò al mondo intero - Un libro struggente e meraviglioso New York come non l'avete mai vista ... Scrive ilgiornale.it