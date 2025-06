Da dirigente ad apicoltore Nazario | L'anno scorso ho perso quasi tutte le mie api Qualcosa non va

Da dirigente ad apicoltore, Nazario Faina ha scoperto un mondo che richiede passione, resilienza e tanta dedizione. L’anno scorso, la furia della natura ha colpito duramente le sue api, lasciandolo con un senso di sconforto ma anche di rinnovato impegno. La crisi climatica non è più un’ipotesi lontana: è una realtà che chiede risposte e soluzioni concrete. Continua a leggere per scoprire come Nazario affronta questa sfida.

L'apicoltura è un lavoro che sta facendo ormai da tempo i conti con gli effetti della crisi climatica, tra eventi atmosferici improvvisi e primavere ormai inesistenti. Nazario Faina, apicoltore molisano, l'anno scoro ha visto morire decine delle sue famiglie di api a causa di una violenta grandinata improvvisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: apicoltore - nazario - anno - dirigente

Traslochi improvvisi mettono a rischio l’anno scolastico: dirigente mobilita docenti per andare a prendere i bambini casa per casa. Cosa accade a Trento - In un contesto in cui i traslochi improvvisi minacciano l’andamento scolastico dei più giovani, il dirigente di un istituto a Trento si mobilita per tutelare i diritti dei bambini, anche nelle emergenze abitative.

Collaboratori del dirigente scolastico e tutte le figure di sistema: Ancodis propone il questionario di fine anno scolastico - Al termine di un anno scolastico ricco di sfide e impegni, è fondamentale raccogliere il feedback di chi lavora quotidianamente con passione e dedizione.