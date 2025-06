Da brefotrofio a casa della gastronomia | l’altra vita di una villa sulle colline di Torino

Dalle dolci memorie di un brefotrofio alle raffinatezze della gastronomia: l’incantevole villa sulle colline torinesi ha aperto le sue porte a una serata indimenticabile, tra sapori straordinari e grandi chef. La prima notte di Buonissima Summer ha regalato emozioni e gusti unici, dimostrando che ogni luogo può trasformarsi in un palcoscenico di eccellenza culinaria. E questa è solo l’inizio di un’estate all’insegna del gusto e della scoperta.

Una location d'eccezione e una parata di campioni dell'alta cucina. Ecco com'è andata la prima serata di Buonissima Summer.

