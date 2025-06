Cutolo | Niente spese folli ma vogliamo la B Arezzo presto si decide il futuro di Pattarello

Niente spese folli, ma con un obiettivo chiaro: portare a Arezzo la squadra che possa fare davvero la differenza. Mentre si decide il futuro di Pattarello e si valutano rinforzi per ogni reparto, Nello Cutolo fa il punto sulla strategia di mercato, svelando le scelte in porta, difesa, centrocampo e attacco. La passione e il pragmatismo guidano il progetto, perché il vero successo nasce da investimenti mirati e decisioni ponderate.

di Andrea Lorentini Il nuovo portiere, i rinforzi in difesa, i profili per il centrocampo, le scelte in attacco, i tagli di quei giocatori che non fanno più parte del progetto. Nello Cutolo fa il punto a 360 gradi sul mercato dell’. Direttore, perché la scelta di Venturi per la porta? "E’ un giocatore che abbina qualità ad esperienza. Non dimentichiamo che ha già vinto la categoria e quindi porta anche una mentalità vincente. Ha caratteristiche che soddisfano la richiesta del mister. Confidiamo di poterlo ufficializzare già inizio prossima settimana". C’è il rischio di aprire un dualismo con Trombini? "Faccio una premessa fondamentale: c’è grande stima nei confronti di Luca per quello che ha dimostrato in questi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cutolo: "Niente spese folli ma vogliamo la B". Arezzo, presto si decide il futuro di Pattarello

In questa notizia si parla di: cutolo - niente - spese - folli

Conte: Mentre Nato si riunisce per riarmo, noi saremo all'Aia per dire no a folli spese militari - Mentre la Nato si prepara a discutere un aumento delle spese militari fino al 5% del Pil, noi sceglieremo di essere all’Aia, nella sede del Parlamento olandese, per opporci a questa folle corsa al riarmo.

Marina Rei torna con l’album Niente amore, prodotto da Riccardo Sinigallia - Marina Rei è pronta a stupire con il suo nuovo album "Niente amore", prodotto da Riccardo Sinigallia.

Cutolo: Niente spese folli ma vogliamo la B. Arezzo, presto si decide il futuro di Pattarello; Mercato calciatori: focus su giovani talenti come Ianesi e Quirini; Mercato calciatori: focus su giovani talenti come Ianesi e Quirini.

Cutolo: "Niente spese folli ma vogliamo la B". Arezzo, presto si decide il futuro di Pattarello - "Nessun dualismo tra Trombini e Venturi". Segnala msn.com

Mercato calciatori: focus su giovani talenti come Ianesi e Quirini - Il direttore Cutolo punta su giovani promettenti come Ianesi e Quirini per rinforzare la squadra senza spese folli. lanazione.it scrive