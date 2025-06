Cusano cornacchie scatenate dopo la Cena in bianco

Cusano Cornacchie scatenate dopo la Cena in bianco: un evento sotto le stelle che ha conquistato tutti, con il viale Buffoli gremito di ospiti entusiasti. Tuttavia, nel calore della festa, sono arrivate anche loro—le cornacchie nere e invisibili, che hanno trovato modo di partecipare al banchetto con astuzia. Un episodio insolito che ha aggiunto un tocco di magia e mistero a una serata già indimenticabile.

. La cena in bianco, sabato scorso, sotto le stelle, in viale Buffoli, è stata un grande successo con il tutto esaurito. Ma le cornacchie. in nero, che, pure, non erano state invitate, si sono accontentate di banchettare con i resti della serata conviviale. Non certo un pranzo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

