Cure termali e soggiorni terapeutici per soggetti fragili | confermato il contributo regionale

Ottime notizie per chi necessita di cure termali e soggiorni terapeutici: la Regione ha confermato il contributo giornaliero di 46,20 euro anche per il 2025, garantendo supporto ai cittadini fragili. Questa misura, proposta dall’assessore regionale alla Salute, rappresenta un passo importante per rafforzare l’assistenza sanitaria e migliorare la qualità di vita di chi affronta sfide di salute. Un segnale concreto di attenzione e solidarietà verso le persone più bisognose.

