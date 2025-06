Cuciniamo insieme | La nostra parmigiana di melanzane

una celebrazione di tradizione. È un’ode alla semplicità, all’amore per i sapori autentici e alla creatività che rende ogni ricetta unica. Oggi, insieme, riscopriremo questa delizia, reinterpretandola con passione e rispetto per le sue radici, perché cucinare è anche un modo per raccontare storie e creare nuovi ricordi. Prepariamoci a svelare i segreti di una parmigiana indimenticabile!

Ci sono delle ricette che non si possono non fare quando viene la bella stagione, ma tra queste ve ne sono alcune che da almeno 200 anni fanno sorgere dispute su chi l’abbia create per primo, su quale sia la versione originale. Noi siamo abituati ogni volta che ci accingiamo a interpretare una preparazione iconica a dire: a modo nostro. Per evitare scomuniche. La parmigiana di melanzane non è un piatto: è un trattato di storia gastronomica e contemporaneamente un fenomeno antropologico. Non accettiamo la disputa geografica, ci interessa piuttosto dire che la melanzana conquista con una certa fatica un posto a tavola. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cuciniamo insieme: La (nostra) parmigiana di melanzane

In questa notizia si parla di: parmigiana - melanzane - cuciniamo - insieme

