Crudeltà verso gli animali | Joao Felix nella bufera dopo i video con uno squalo martello

Il mondo del calcio e quello dei social si sono infuocati: Joao Felix, ex stella del Milan, è finito nel mirino delle polemiche dopo aver condiviso sui social video di una battuta di pesca con un squalo martello. La sua innocua giornata di relax si è trasformata in una tempesta mediatica sulle accuse di crudeltà verso gli animali. Ma cosa c'è dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

L’ex giocatore del Milan Joao Felix è finito al centro di una bufera mediatica dopo aver pubblicato un post sui social mentre era a pesca con dei suoi amici in vacanza: è stato accusato di crudeltà verso gli animali. Il calciatore era arrivato in prestito ai rossoneri dopo un inizio di stagione zoppicante al Chelsea. In attesa di sapere cosa ne sarà del suo futuro, si è concesso un po’ di relax con una battuta di pesca tra amici. Nel post incriminato si vedono, oltre qualche foto con il bottino della pesca, due video con uno squalo martello. Nel primo il portoghese e gli amici lo trattengono fuori dall’acqua, per poi ributtarlo in mare; nel secondo invece si vede l’animale che si divincola per liberarsi dalla canna da pesca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it