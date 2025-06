Crosetto | attacco Usa cambia lo scenario

L'attacco degli Stati Uniti all'Iran ha rivoluzionato lo scenario geopolitico, aprendo una crisi potenzialmente più grave. Il ministro della Difesa, Crosetto, avverte che la reazione iraniana potrebbe intensificarsi e coinvolgere obiettivi americani in tutta la regione. Gli italiani, fortunatamente, non sono coinvolti né nel mirino. Questa tensione rischia di amplificarsi, cambiando radicalmente gli equilibri internazionali. Resta da vedere come evolverà questa delicata situazione.

10.52 Questo bombardamento "cambia lo scenario, si apre una crisi molto più grande" e dall'Iran c'è da attendersi "una risposta molto più forte che rischia di allargarsi a tutti gli obiettivi americani". Lo dice il ministro della Difesa, Crosetto, dopo l'attacco Usa all'Iran. "Gli italiani non sono coinvolti e non sono neanche obiettivo", aggiunge, "ci siamo limitati ad alcuni spostamenti, la cui vicinanza a possibili obiettivi Usa avrebbe potuto creare problemi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: crosetto - attacco - cambia - scenario

Iran, Crosetto 'attacco Usa cambia lo scenario' - L'attacco degli Stati Uniti in Iran ha rivoluzionato lo scenario geopolitico, rischiando di scatenare una crisi più ampia.

Nell'arco di 24h abbiamo letto o ascoltato le seguenti dichiarazioni del Governo. Tajani ieri: "Non so se ci sarà un attacco israeliano sull'Iran, non abbiamo segnali che possa esserci nell'immediato e mi auguro che questo non accada." Crosetto oggi: "È dalle 3 Vai su Facebook

Iran, Crosetto 'attacco Usa cambia lo scenario'; Crosetto: “Attacco Usa all'Iran cambia completamente lo scenario”; Iran, riunione di Meloni con l'intelligence | Tajani: Ci auguriamo che ora si arrivi alla de-escalation | Crosetto: L'attacco Usa cambia lo scenario.

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, cosa farà adesso l'Italia? Meloni riunisce i vertici dell'intelligence. Crosetto: «Cambia lo scenario» - Ben prima della scadenza di due settimane che aveva promesso per negoziare con Teheran, Donald Trump ha sferrato un attacco a sorpresa in Iran, intestandosi quello che spera sia il colpo di ... Lo riporta ilmattino.it

Iran, Crosetto 'attacco Usa cambia lo scenario' - Questo bombardamento "cambia completamente lo scenario, si apre una crisi molto più grande" e anche "da parte dell'Iran" c'è da attendersi "una risposta molto più forte che rischia di allargarsi a tut ... Riporta msn.com