Crosetto nega pericoli per i contingenti italiani | Non siamo un obiettivo della guerra in Iran

Guido Crosetto rassicura sull'assenza di rischi per i contingenti italiani in Iran, sottolineando che l’Italia non è un obiettivo diretto nel conflitto. Tuttavia, l’ingresso degli Stati Uniti nel quadro regionale cambia le prospettive, annunciando una crisi più complessa e imprevedibile. In un contesto così volatile, occhi puntati sulle prossime mosse e possibili escalation che potrebbero coinvolgere anche altri attori internazionali.

In ogni caso, l'entrata nel conflitto degli Stati Uniti ha provocato un cambio totale dello scenario, destinato ad aprire "una crisi molto più grande". Questa è la lettura data da Guido Crosetto delle tensioni crescenti nella regione mediorientale, dove è possibile che nelle prossime ore o nei prossimi giorni possano verificarsi nuove escalation. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crosetto nega pericoli per i contingenti italiani: “Non siamo un obiettivo della guerra in Iran”

