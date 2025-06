Crosetto monitora scenario Iran-Usa | Preoccupato per possibile evoluzione degli eventi

Il ministro Crosetto tiene d'occhio con preoccupazione lo scenario tra Iran e Stati Uniti, consapevole che le prossime 48-72 ore potrebbero essere decisive. In un contesto di incertezza e tensione crescente, le ritorsioni iraniane, anche sotto forma di blocchi strategici come quello dello Stretto di Hormuz, rappresentano una minaccia concreta. La situazione resta fluida e il mondo attende con apprensione gli sviluppi imminenti.

Al momento non vi sono certezze sull'esito del conflitto, ma il titolare della Difesa ha riconosciuto che le prossime 48-72 ore saranno le pi√Ļ cruciali. In questo lasso di tempo non √® infatti possibile escludere ritorsioni da parte dell'Iran, anche sotto forma di blocchi strategici, come nel caso dello Stretto di Hormuz.

