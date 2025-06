Crollano calcinacci da un palazzo in via Toledo ferito passante 40enne

Un crollo improvviso in via Toledo scuote il cuore di Napoli: calcinacci si staccano da un palazzo, ferendo un passante di 40 anni. L'intervento rapido di ambulanza e polizia locale è stato immediato, ma la scena desta preoccupazione tra i residenti. La sicurezza dell’edificio diventa ora una priorità assoluta: scopriremo insieme come si evolverà questa delicata situazione. Continua a leggere.

Crollano calcinacci da un palazzo in via Toledo: colpito 40enne napoletano. Arrivano ambulanza e polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: crollano - calcinacci - palazzo - toledo

Crollano calcinacci da un palazzo di via Toledo: ferita una donna - Paura nel cuore di via Toledo: nel pomeriggio di oggi, un calcinaccio si è staccato da un antico edificio, ferendo una donna tra la folla.

Crollano calcinacci da un palazzo di via Toledo: ferita una donna; Crollano calcinacci da un palazzo in via Toledo, ferito passante 40enne; Caduta calcinacci a via Toledo con feriti (Foto di Nicola Clemente).

Crollano calcinacci da un palazzo di via Toledo: un ferito - Una persona mentre percorreva la via dello shopping affollata anche di domenica, è stata colpita da un calcinaccio caduto da un ... Lo riporta napolitoday.it

Crollo calcinacci a via Toledo (Foto di Nicola Clemente) - Condividi Crollo calcinacci a via Toledo, donna ferita (Foto di Nicola Clemente) (1) Foto da: Crollo calcinacci a via Toledo (Foto di Nicola Clemente) ... Da napolitoday.it