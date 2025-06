Crollano calcinacci da un palazzo di via Toledo | ferita una donna

Paura nel cuore di via Toledo: nel pomeriggio di oggi, un calcinaccio si è staccato da un antico edificio, ferendo una donna tra la folla. Un episodio che ha scosso i passanti e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza di questa zona vivace e storica. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare e tutelare il patrimonio urbano, affinché tutti possano godere di uno spazio pubblico sicuro e accogliente.

Paura in via Toledo nel pomeriggio intorno alle ore 18.00 di oggi. Una donna mentre percorreva la via dello shopping affollata anche di domenica, è stata colpita da un calcinaccio caduto da un edificio storico situato al civico 330 della strada. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Crollano calcinacci da un palazzo di via Toledo: ferita una donna

