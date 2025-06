Crolla ruota panoramica a Lecco a causa del forte vento | nessun ferito Il video dal drone

Una drammatica scena a Lecco, dove una ruota panoramica si è ribaltata sul lungolago a causa delle violente raffiche di vento, fortunatamente senza feriti. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori ha permesso di mettere in sicurezza l’area e salvare due canoisti in pericolo. Un episodio che ricorda quanto il clima possa essere imprevedibile e potente, lasciando tutti con il fiato sospeso e una domanda: come si può prevenire il rischio di simili incidenti?

Una ruota panoramica si è ribaltata sul lungolago di Lecco, senza provocare feriti, a causa delle forti raffiche di vento che hanno spazzato la zona, colpita nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno da una violenta perturbazione. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti con gli specialisti del soccorso acquatico per trarre in salvo due canoisti sorpresi in acqua dal maltempo. Il forte vento ha causato anche l’abbattimento di rami e cartelloni nella zona. Terrorizzati i passanti, che nel frattempo avevamo trovato rifugio sotto i portici e nei locali della zona. L'articolo Crolla ruota panoramica a Lecco a causa del forte vento: nessun ferito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crolla ruota panoramica a Lecco a causa del forte vento: nessun ferito. Il video dal drone

