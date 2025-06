Crolla la terrazza in una villa sulla Cassia | 6 feriti Nella stessa sede pochi giorni prima una festa di politici e giornalisti

Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia: il crollo di una parte della terrazza di una villa sulla Cassia a Roma ha provocato sei feriti, tra cui minorenni. Pochi giorni prima, un evento politico e giornalistico aveva già acceso i riflettori sulla sicurezza della struttura. La vicenda underscore la fragilità delle misure di tutela in ambienti apparentemente sicuri, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande aperte.

Tragedia sfiorata nella tarda serata di sabato 21 giugno durante una festa privata in una sala per ricevimenti in via Cassia a Roma. Durante la serata è crollata una parte del parapetto di una terrazza e sei ragazzi, di cui alcuni minorenni, sono precipitati finendo sul prato. A quanto accertato il gruppetto si era posizionato per scattare una foto e, dopo essersi appoggiati alla ringhiera, una parte ha ceduto e sono caduti da un’altezza di circa 5 metri. Sono rimasti tutti feriti. I più gravi hanno riportato 30 giorni di prognosi. Sul posto i carabinieri e personale Spresal della Asl. Dieci giorni prima il ricevimento dell’associazione M. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crolla la terrazza in una villa sulla Cassia: 6 feriti. Nella stessa sede, pochi giorni prima, una festa di politici e giornalisti

