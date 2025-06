Crolla la ruota panoramica di Lecco | il video impressionante

Un drammatico episodio scuote Lecco: la ruota panoramica, simbolo iconico del lungolago, crolla sotto la furia delle raffiche di vento. Un video impressionante cattura il momento in cui la struttura si sgretola, suscitando panico e preoccupazione tra i cittadini. La scena ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente, lasciandoci con una domanda: come garantirne la sicurezza in futuro?

Terrore sul lungolago di Lecco. La grande ruota panoramica installata vicino al monumento dei Caduti è crollata. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi. Ad abbattere l'attrazione sono state le forti raffiche di vento che hanno superato i 100 chilometri all'ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crolla la ruota panoramica di Lecco: il video impressionante

In questa notizia si parla di: panoramica - ruota - lecco - crolla

Crolla ruota panoramica a Lecco a causa del forte vento: nessun ferito. Il video dal drone - Una drammatica scena a Lecco, dove una ruota panoramica si è ribaltata sul lungolago a causa delle violente raffiche di vento, fortunatamente senza feriti.

+++ ULTIM'ORA +++ | Tragedia sfiorata a Lecco: crolla la ruota panoramica a causa di una tempesta. Il video https://gazzettadelsud.it/?p=2059852 Vai su Facebook

#Meteo: raffiche di #Vento pazzesche a #Lecco, crolla la ruota panoramica, il #Video Vai su X

La ruota panoramica di Lecco abbattuta dal vento: il video pochi secondi dopo il crollo a terra; Forte vento a Lecco, crolla la ruota panoramica; Evacuata all’ultimo minuto: il dettaglio sconvolgente nel crollo della ruota panoramica a Lecco. Com’è potuto accadere?.

Maltempo a Lecco, crolla la ruota panoramica per il vento: paura sul lungolago - Ieri pomeriggio, sabato 21 giugno 2025, la città di Lecco è stata colpita da una violenta ondata di maltempo. Da notizie.it

Maltempo a Lecco, crolla la ruota panoramica: terrore sul lungolago - La grande ruota panoramica installata vicino al monumento dei Caduti è crollata. Scrive msn.com