Cristiani in campo per la pace e la lotta alle povertà | alla Camera un incontro con Evoluzione e Libertà

Cristiani in campo per un mondo migliore: è questo il cuore dell’evento organizzato dal Movimento “Evoluzione e Libertà” presso la Camera dei Deputati. Venerdì 27 giugno, figure di spicco si riuniranno per discutere di pace, lotta alle povertà e difesa delle radici cristiane, unendo voci sincere e proposte concrete. Un appuntamento che invita tutti a riflettere e agire per un domani più giusto e inclusivo.

"Fermate la guerra, salviamo il mondo, avanti con la lotta alle povertà per l'inclusione sociale, la difesa delle radici cristiane": sono i temi della conferenza stampa indetta dal Movimento d'Opinione "Evoluzione e Libertà" per venerdì 27 giugno alle ore 10 presso la Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati, in Roma alla via della Missione n.4. Parteciperanno: Monsignor Giuseppe Basile, Presidente del Movimento; Stefano Garzino, Segretario del Movimento; Salvatore Ronghi, Presidente di "Sud Protagonista"; Umberto Basile di "Giovani e Libertà"; Vanna Ciniglio, Segretario Regionale Campania "Fermate la guerra, basta con la morte di civili e di bambini.

