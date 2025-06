Cristian Brocchi | Mi sminuiscono ma non ero un miracolato Sono in Kings League non per soldi

Cristian Brocchi, volto noto del calcio italiano, si apre senza filtri sulla sua straordinaria carriera e sulle sfide attuali. Sminuito o no, il suo obiettivo va oltre i soldi: vuole rivoluzionare il calcio, puntando sui giovani e sulla passione. La sua storia è un esempio di determinazione e cambiamento, ispirando chi crede nel valore della crescita e della rinascita sportiva. Continua a leggere e scopri come Cristian Brocchi sta scrivendo il suo nuovo capitolo.

Cristian Brocchi si racconta dopo una carriera di prestigio, da calciatore ad allenatore: la rinascita alla Zeta Milano, l’amore per i giovani, la Kings League e la voglia di cambiare il calcio partendo dalla base. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cristian - brocchi - kings - league

European Finals Kings League, la conferenza stampa alla vigilia di TRM – FC Zeta: le parole di Bertoni, Caputo, Brocchi e Perrotti - Alla vigilia della partita TRM – FC Zeta, si è tenuta la conferenza stampa delle European Finals della Kings League.

Kings League Italia: tensioni tra Fedez e Blur, parte l’indagine interna - Sabato 10 maggio 2025, la Kings League Italia ha vissuto un episodio controverso durante i playoff, con tensioni tra Fedez e Blur, presidenti rispettivamente dei Boomers e degli Stallions.

Diane Brocchi Vai su X

Cristian Brocchi: Mi sminuiscono, ma non ero un miracolato. Sono in Kings League non per soldi; Cristian Brocchi torna in panchina! Rinascita nella Kings League di Gerard Piquè tra innovazione e tradizione; Cristian Brocchi sarà il coach del FC Zeta nella Kings League.

Cristian Brocchi: “Mi sminuiscono, ma non ero un miracolato. Sono in Kings League non per soldi” - Cristian Brocchi si racconta dopo una carriera di prestigio, da calciatore ad allenatore: la rinascita alla Zeta Milano, l’amore per i giovani, la Kings ... Segnala fanpage.it

Kings League, Cristian Brocchi è il nuovo allenatore della FC Zeta - Dopo aver allenato Milan, Brescia, Monza e Vicenza ha deciso di affrontare una nuova sfida. gianlucadimarzio.com scrive