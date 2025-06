Crisi Usa-Iran | Bombardati tre siti nucleari Teheran | È guerra Trump | Ora la pace o sarà tragedia

In un contesto di tensione crescente e minacce di guerra, gli attacchi americani ai siti nucleari di Iran e le risposte di Teheran hanno acceso gli animi mondiali. La crisi tra USA e Iran si confronta con un passato di conflitti e la paura di una spirale incontrollabile. Ora, più che mai, il cammino verso la pace o quella che potrebbe diventare una tragedia è nelle mani della diplomazia internazionale.

Attacchi americani su Fordow, Natanz e Isfahan. Israele colpito da missili iraniani. Netanyahu: “Operazione coordinata con Trump”. Meloni convoca vertice d’emergenza. La comunitĂ internazionale teme un’escalation incontrollabile.. Roma, 22 giugno 2025 – Il mondo si è svegliato sull’orlo di un nuovo conflitto globale. Gli Stati Uniti hanno colpito tre siti nucleari strategici in Iran, in un’operazione militare annunciata come “ decisiva” dal presidente Donald Trump. “Abbiamo distrutto le capacitĂ nucleari di Teheran. Ora l’Iran deve scegliere la pace, o sarĂ una tragedia senza precedenti”, ha dichiarato il presidente in un discorso dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it