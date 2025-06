Crisi in Medio Oriente Prefettura | a Milano intensificate misure di sicurezza su obiettivi sensibili

A fronte dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, Milano si prepara a rafforzare la propria sicurezza. La Prefettura ha adottato misure ancora più rigorose per proteggere i luoghi chiave, dagli obiettivi diplomatici a quelli culturali, garantendo così la tranquillità dei cittadini e la salvaguardia delle istituzioni. In un contesto internazionale sempre più instabile, la sicurezza resta una priorità assoluta, e le autorità milanesi sono in prima linea per affrontare questa sfida.

Milano, 22 giugno 2025 – A causa del sempre più complesso scenario internazionale  la Prefettura di Milano ha disposto un'ulteriore intensificazione delle misure di sicurezza a tutela degli obiettivi sensibili presenti nel territorio milanese, tra i quali gli obiettivi diplomatico-consolari, religiosi, culturali, economici e commerciali, con particolare riferimento a quelli degli Stati coinvolti nella crisi internazionale. Già nei giorni scorsi – allo scoppiare del conflitto tra Israele e Iran – era stata rafforzata la sorveglianza dal Duomo alla Sinagoga centrale di via della Guastalla, senza dimenticare i principali snodi della rete ferroviaria (Centrale, Cadorna, Garibaldi e Rogoredo) e le stazioni più frequentate delle linee della metropolitana; massima attenzione anche alle zone abitualmente più battute dai turisti stranieri e dal popolo della movida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crisi in Medio Oriente, Prefettura: a Milano intensificate misure di sicurezza su obiettivi sensibili

In questa notizia si parla di: obiettivi - milano - crisi - prefettura

Milano tra crisi di appartenenza e rinnovamento: industria, identità e giovani - Milano, simbolo di modernità e innovazione, affronta una fase critica di crisi di appartenenza. Mentre l'industria e i giovani cercano un equilibrio tra tradizione e rinnovamento, la città rischia di essere vista solo come un luogo di passaggio.

Guerra Israele-Iran, a Milano misure straordinarie di vigilanza e sicurezza nei luoghi sensibili; Milano, dopo l'attacco USA intensificate le misure di sicurezza; Iran, la Prefettura di Milano rimodula le misure di sicurezza.

Crisi in Medio Oriente, Prefettura: a Milano intensificate misure di sicurezza su obiettivi sensibili - Milano, 22 giugno 2025 – A causa del sempre più complesso scenario internazionale la Prefettura di Milano ha disposto un'ulteriore intensificazione delle misure di sicurezza a tutela degli obiettivi s ... Si legge su ilgiorno.it

Dopo l'attacco Usa intensificate a Milano le misure di sicurezza - A seguito degli ultimi eventi internazionali, la Prefettura di Milano ha disposto "un'ulteriore intensificazione delle misure di sicurezza a tutela degli obiettivi sensibili presenti nel territorio mi ... Secondo rainews.it