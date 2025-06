Crisi in Medio Oriente Meloni convoca vertice d’urgenza | Massima attenzione su sicurezza e connazionali

In un momento di crescente tensione in Medio Oriente, l’Italia si sta mobilitando con decisione. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un vertice d’urgenza, coinvolgendo i principali attori di governo e intelligence, per garantire la massima sicurezza ai nostri connazionali e rispondere prontamente alle evoluzioni della crisi. La priorità è tutela e stabilità: l’Italia non resta inattiva di fronte a questa emergenza.

In seguito all’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto domenica mattina una conferenza telefonica d’urgenza con i principali membri del governo e i vertici dell’intelligence italiana. L’incontro è stato convocato per monitorare da vicino l’evoluzione della situazione e coordinare la risposta dell’esecutivo. “La crisi è al centro dell’attenzione del governo in tutti i suoi risvolti – ha dichiarato Meloni – dalla sicurezza dei nostri connazionali presenti nell’area, con i quali la Farnesina è in costante contatto, agli effetti economici e strategici che potrebbero ripercuotersi anche sull’Italia”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crisi in Medio Oriente, Meloni convoca vertice d’urgenza: “Massima attenzione su sicurezza e connazionali”

La Russa e Meloni discutono della crisi in Medio Oriente, aggiornamento alle Commissioni Esteri - La tensione in Medio Oriente si intensifica, richiedendo risposte rapide e concertate. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato con la premier Giorgia Meloni e altri esponenti di governo, sottolineando l'importanza di un approfondimento parlamentare immediato.

