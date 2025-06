Crisi in Iran Meloni parla di tavolo negoziale Lunga telefonata con Schlein Conte | Trump ci porta a un conflitto dagli esiti incalcolabili

E’ né più né meno la strategia della diplomazia discreta, quella capace di mantenere l’Italia fuori dalle turbolenze globali e di favorire un dialogo costruttivo. Meloni sceglie di agire con diplomazia, affidando alle parole e ai piccoli gesti il ruolo di pacificatori, consapevole che in tempi di crisi internazionale ogni passo verso la pace può fare la differenza. La strada è difficile, ma la speranza di un risvolto positivo rimane viva e presente.

Le poche parole sono affidate ai social: "L'Italia continuerà a impegnarsi per portare al tavolo negoziale le parti". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si ritrova sulla scrivania l'ennesimo dossier di politica internazionale pesante come un macigno. Ma ancora una volta decide il profilo basso, bassissimo. La linea è: analisi della situazione, attenzione alta, impegno per la " de-escalation " e il ritorno ai " negoziati ". E' né più né meno la linea europea, ai limiti del silenzio tombale. Che però non supera l'obiezione del ministro degli Esteri iraniano: le trattative, dice, sono state bombardate dagli Usa e da Israele senza che l'Occidente dicesse o facesse granché per evitarlo.