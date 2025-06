Criptovalute ecco come andrà a finire la sfida

Le criptovalute stanno rivoluzionando il panorama finanziario, e le stablecoin sono al centro di questa trasformazione. Con un possibile mercato da 3,7 trilioni di dollari entro il 2030, grazie a normative come il Genius Act, si apre una nuova era di opportunità e sfide. Un ecosistema stabile e innovativo potrebbe non solo rafforzare l'economia digitale ma anche ridurre i costi di indebitamento del settore pubblico. La vera domanda è: come si evolverà questa rivoluzione?

«Recenti studi stimano che le stablecoin potrebbero raggiungere un mercato da 3,7 trilioni di dollari entro la fine del decennio. Questo scenario diventa più probabile con l'approvazione del Genius Act. Un ecosistema di stablecoin fiorente stimolerà la domanda di titoli del Tesoro Usa, che garantiscono le stablecoin, da parte del settore privato. Questa nuova domanda potrebbe ridurre i costi di indebitamento del governo e contribuire a contenere il debito nazionale. Potrebbe anche attrarre milioni di nuovi utenti, in tutto il mondo, verso l'economia degli asset digitali basata sul dollaro». Queste non sono le parole scritte da un criptotrader che vi getta in faccia dollari fruscianti, sono le parole scritte da Scott Bessent il segretario al Tesoro dell'amministrazione Trump che mette l'ennesimo sigillo di garanzia al nuovo mondo cripto sempre più pronto a abbracciare, sostenere e chissà un giorno a sostituire la vecchia finanza.

