Cremlino ' non ancora' previsti incontri Trump-Putin

Attualmente, non ci sono incontri ufficiali previsti tra Donald Trump e Vladimir Putin, né negli Stati Uniti né in Russia. La prospettiva di un vertice, forse in un Paese terzo, rimane incerta e dipenderà da vari fattori ancora da definire. Mentre il mondo attende segnali concreti, la diplomazia resta in stand-by, lasciando aperta ogni possibilità di dialogo futuro. La situazione richiede quindi attenzione e pazienza, poiché gli sviluppi potrebbero cambiare rapidamente.

La visita del presidente russo Vladimir Putin negli Usa o di quello statunitense Donald Trump in Russia non sono attualmente all'ordine del giorno. Lo ha riferito il collaboratore presidenziale russo Yury Ushakov alla Tass. "Non ancora", ha risposto Ushakov ad una domanda sulla possibilità di incontri in tal senso. Alla possibilità di un vertice in un Paese terzo, il rappresentante del Cremlino ha spiegato che "non è ancora chiaro". "Dipenderà da cosa le parti concorderanno - ha detto -. Ma al momento nessuno sta discutendo di questo".

