Crematorio Entra in funzione la terza linea

approssimarsi a dover garantire con sempre maggiore frequenza. Con questa nuova linea, il crematorio di Varese si prepara a offrire un servizio più rapido e rispettoso delle esigenze della comunità, rafforzando il rispetto e la dignità in momenti così delicati. Un investimento importante per il benessere collettivo e per rispondere alle sfide di un territorio in crescita.

L’impianto crematorio di Varese ha ora a disposizione una terza linea, che entrerà in funzione a luglio. L’intervento di potenziamento della struttura ha l’obiettivo di rendere più efficiente il servizio per la città e il territorio, rispondendo a richieste che negli ultimi anni registrano un progressivo aumento. "Si tratta di un intervento che consente di ridurre i tempi di attesa e svolgere quindi in modo efficiente un servizio che ci si trova a dover affrontare in un momento delicato per i famigliari", commenta il sindaco di Varese Davide Galimberti. Nel 2000 la cremazione era la scelta a fine vita per il 20% dei varesini, passando a una percentuale del 34% nel 2014 fino a raggiungere il dato del 70% nel 2024, con un picco dell’80% nei primi mesi del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crematorio. Entra in funzione la terza linea

