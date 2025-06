Cra Venturini l’incontro Ingressi | stop fino al 2026 Si valuta un monitoraggio

Durante un recente incontro tra sindacati, amministrazione e istituzioni locali, si è deciso di bloccare l’ingresso di nuovi ospiti alla Casa Residenza Anziani Venturini di Imola fino al 2026, con un monitoraggio attivo. La decisione, presa in risposta alle criticità di personale, mira a garantire un'assistenza di qualità. La situazione rimane complessa, ma l’obiettivo è tutelare il benessere degli ospiti e trovare soluzioni durature.

Blocco dei nuovi ingressi fino al termine del 2025 alla Casa Residenza Anziani ‘Venturini di Imola’. E’ quanto emerso dall’incontro dell’altro giorno tra le organizzazioni sindacali territoriali, di categoria e pensionati, e l’amministrazione comunale di Imola. Un vertice a cui hanno preso parte anche i referenti del Circondario imolese, Asp ed Ausl. Le criticità sono arcinote e riguardano la carenza di operatori socio-sanitari nella struttura. Una tegola che nelle scorse settimane ha portato pure alla proclamazione dello stato di agitazione del personale, poi rientrato, e ad un summit in prefettura durante il quale era emersa la necessità di limitare l’ingresso di nuovi ospiti fino all’arrivo di rinforzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cra Venturini, l’incontro. Ingressi: stop fino al 2026. Si valuta un monitoraggio

In questa notizia si parla di: venturini - incontro - ingressi - stop

Zelensky:incontro Turchia,stop guerra - Il presidente ucraino Zelensky ha avuto un'importante conversazione telefonica con il presidente turco Erdogan, focalizzandosi sui "dettagli chiave" dei negoziati in Turchia.

Stop a Israele, incontro Zuppi-De Paz. Si lavora a un tavolo per la pace - La scelta della Regione Emilia-Romagna e del Comune di interrompere le relazioni con Israele accende un dibattito acceso sulla pace e il dialogo.

Simone Venturini added a new photo — in... - Simone Venturini Vai su Facebook

Venezia, nuove regole per i turisti: dai gruppi ridotti allo stop agli altoparlanti; Brexit: stretta sull’immigrazione, dal 2021 stop all’ingresso a chi non parla inglese; Segreteria Stato Cultura: incontro con Enti no profit.

Cra Venturini, l’incontro. Ingressi: stop fino al 2026. Si valuta un monitoraggio - La casa di riposo sotto organico: i posti scoperti dirottati su altre strutture. Secondo msn.com

Cra Venturini, prime prove d’intesa. I sindacati sospendono l’agitazione - È questo l’effetto più immediato dell’incontro di ieri in Prefettura al quale hanno parteci ... Si legge su msn.com