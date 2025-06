Costacurta protagonista di un film di Perotti il produttore amico di Kaufmann Ma Billy non sa nulla | il suo nome nel cast pagato dal ministero

L’ex calciatore Alessandro Costacurta si ritrova involontariamente protagonista di un film finanziato dal Ministero della Cultura, prodotto da Marco Perotti. Un progetto misterioso in cui il suo nome, insieme a quello del fratello Lodovico, appare nel cast senza che lui ne fosse a conoscenza. La scoperta shock scuote Costacurta, lasciandolo interdetto di fronte a questa coinvolgente vicenda cinematografica. Ma quale sarà il vero motivo di questa confusione?

L’ex calciatore Alessandro Costacurta doveva essere il protagonista di un film finanziato con i soldi del ministero della Cultura. Anche questo, come anticipato da Open, prodotto da Marco Perotti. Peccato che però Billy non ne sapesse proprio nulla. Il suo nome, con quello di suo fratello Lodovico, compare nel cast del film «Forza», diretto da Marco Balsamo. «Ho scoperto solo ora di aver partecipato a questa pellicola – dice Costacurta a Repubblica – Sarà un mio omonimo». Difficile che lo fosse, visto che sul sito Imdb figura il suo nome con tanto di foto sorridente. I soldi pubblici per il film con Costacurta (che non sa niente). 🔗 Leggi su Open.online