La Costa del Sol, nota per il suo sole e le sue spiagge da cartolina, nasconde un lato oscuro che si prende gioco delle apparenze. Quando il sole tramonta sull’Andalusia, questa meta paradisiaca si trasforma in un epicentro di criminalità e violenza, minacciando la sua stessa identità di luogo di relax e divertimento. Secondo le autorità , i dati sono allarmanti: cosa si cela dietro questa facciata di luce e lusso?

La chiamano Costa del Sol, ma quando cala la notte sull’Andalusia questa celebre striscia di terra amata dai turisti si trasforma in uno dei più oscuri ritrovi della criminalità organizzata. Violenza e omicidi sovvertono sempre più spesso l’ordine naturale delle cose, o almeno quello nel nostro immaginario, che vedrebbe soltanto spiagge dorate, resort di lusso e turismo di massa. Secondo i dati diffusi dalle autorità spagnole, solo nei primi cinque mesi del 2025 si sono verificati 11 episodi di sangue tra Fuengirola, Marbella e altri comuni costieri, con un bilancio di 5 morti e 10 feriti. Questo perché la Costa del Sol è ormai “casa” per mafie e clan. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Costa del Sol di sangue: la mafia conquista il paradiso andaluso

