Così Trump ha assistito all’attacco Usa all’Iran | le storiche foto dalla Situation room

Scorci di storia e decisioni cruciali: le immagini della Situation Room mostrano Donald Trump osservare attentamente l’attacco USA all’Iran, catturando un momento di alta tensione e responsabilità. Queste fotografie, simili a quelle di Obama nel 2011 e di Bush nel 2003, rivelano la pressione e il peso delle grandi decisioni di politica estera prese dai leader americani. Un ricordo visivo di come si gestiscono i momenti più decisivi nel cuore della Casa Bianca.

La Casa Bianca ha pubblicato alcune foto scattate nella Situation Room, il centro di gestione di intelligence situato nei sotterranei del palazzo presidenziale, mentre Donald Trump monitorava l’ attacco all’Iran sferrato intorno alle 2 di notte ora italiana. Immagini che, come quelle di Barack Obama nel 2011 quando guardò il raid contro il compound di Osama bin Laden o quelle di George Bush che nel 2003 diede l’ordine di iniziare la guerra in Iraq, resteranno nella storia. Gli scatti mostrano il tycoon con il cappellino rosso Make America Great Again, bottiglie d’acqua mezze vuote, evidenziatori e un grande raccoglitore ad anelli sul tavolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it