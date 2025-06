Così i civili sono diventati strumenti di terrore L’analisi di Shekhovtsov

Nel teatro del conflitto moderno, i civili si sono trasformati in strumenti di terrore, spesso invisibili e silenziosi. Mentre i droni dominano le cronache di Ucraina e Russia, il proxy bombing si cela nell’ombra, sfruttando la psicologia piuttosto che la forza militare. Questa tattica, inquietante e sottile, rappresenta una minaccia nascosta nei dibattiti europei. Ma quali sono le implicazioni etiche e strategiche di questa escalation? È una domanda che richiede attenzione e riflessione approfondita.

Se l'uso diffuso dei droni da parte di Ucraina e Russia domina titoli e strategie di difesa (soprattutto dopo l'incredibile Operazione Spider's Web ucraina), il proxy bombing resta in gran parte trascurato nei dibattiti europei mainstream. Questa tattica, impiegata più per il suo impatto psicologico che per quello cinetico, consiste nel reclutare individui – consapevoli o meno – per recapitare esplosivi a nome di una delle parti in conflitto, tipicamente con obiettivi di rilievo sociale o politico. Visto l'effetto destabilizzante che il proxy bombing esercita sulla psiche collettiva, i governi e le società europee devono cominciare a considerarlo come un elemento serio della guerra ibrida – uno strumento destinato a essere ampiamente impiegato in ogni futura escalation dell'aggressione russa contro l'Europa, oltre l'Ucraina.