Cos' è la bomba bunker buster usata dagli Usa | 14 tonnellate ognuna costa 3,5 milioni

Nel cuore di un’operazione senza precedenti, gli Stati Uniti hanno utilizzato le potentissime bombe bunker buster GBU-57, ciascuna del peso di 14 tonnellate e dal costo di 35 milioni di dollari, per colpire il sito nucleare di Fordow. Con un’affermazione decisa, il presidente americano ha annunciato: «L’abbiamo cancellato dalla faccia della Terra». Ma cosa significa davvero questa azione per la sicurezza globale?

