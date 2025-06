Cos’è Fordow il sito nucleare dell’Iran attaccato dagli Stati Uniti

In un'operazione senza precedenti, gli Stati Uniti hanno colpito i principali siti nucleari dell'Iran, tra cui il fortificato Fordow. Con 12 bombe da 14 tonnellate, l’attacco mira a indebolire il programma nucleare iraniano e segnare una nuova fase nelle tensioni internazionali. Ma quali saranno le conseguenze di questa escalation? La risposta si nasconde nel futuro incerto che ci attende.

Intorno alle 2 del mattino ora italiana gli Stati Uniti hanno attaccato l’ Iran colpendo i tre siti nucleari Fordow, Natanz ed Esfahan. L’attacco è stato sferrato con 12 GBU 57, le super bombe da 14 tonnellate progettate per distruggere strutture sotterranee blindate. Soltanto gli Usa ne sono dotati. 10 sono state sganciate su Fordow, il sito piĂą prezioso, e due su Natanz. Il terzo impianto, Isfahan, è invece stato colpito da una raffica di 30 cruise. Secondo Trump i siti sono stati quasi completamente distrutti, mentre Teheran ha minimizzato affermando che vi sono stati solo pochi danni. Il sito si trova a decine di km di profonditĂ sotto roccia e terra. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cos’è Fordow, il sito nucleare dell’Iran attaccato dagli Stati Uniti

In questa notizia si parla di: fordow - sito - iran - attaccato

Attacco Israele a Iran, oltre 400 feriti e 120 morti tra cui 7 vertici iraniani: da Bagheri, a Salami, ad Abbasi, colpito anche sito nucleare Fordow - Una escalation senza precedenti scuote il Medio Oriente: l’attacco israeliano contro l’Iran ha causato oltre 120 morti, tra cui sette vertici del regime, e lasciato più di 400 feriti.

Ecco la mappa animata del sito nucleare iraniano di Fordow bombardato dagli Usa nella notte: GUARDA IL VIDEO Vai su Facebook

Trump: "Abbiamo attaccato con successo i tre siti nucleari in Iran: Fordow, Natanz ed Esfahan" https://msn.com/it-it/notizie/mondo/trump-abbiamo-attaccato-con-successo-i-tre-siti-nucleari-in-iran-fordow-natanz-ed-esfahan/ar-AA1H8xsK?ocid=spr_trending&bu Vai su X

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Livello massimo di allerta per obiettivi sensibili in Italia; Gli Usa hanno attaccato l’Iran: «Completamente distrutti» tre siti nucleari. Missili su Tel Aviv e Haifa; Israele-Iran, le news. Media: “Usa hanno avvisato Teheran degli attacchi”. Araghchi domani da Putin.

Cos'è Fordow, l'impianto nucleare dell'Iran attaccato dagli Usa - 2 per colpire il sito nucleare protetto da una montagna dove Teheran arricchisce uranio al 60 per cento. Si legge su msn.com

Cos'è il sito nucleare di Fordow, attaccato dagli Stati Uniti, e perché è così importante - Il sito nucleare di Fordow è il «cuore» del programma atomico italiano: realizzato a decine di metri di profondità, è stato colpito dalle bombe statunitensi ... Secondo corriere.it