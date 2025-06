Cosa vogliono Russia e Cina Il generale Bertolini | la strategia in Iran

La crisi in Iran ha riacceso il dibattito internazionale sulle strategie di Russia e Cina, due attori chiave nel panorama geopolitico globale. Durante la trasmissione "4 di sera" su Rete4, il generale Marco Bertolini ha evidenziato come Mosca e Pechino puntino a rafforzare la loro presenza e influenza nella regione, mirando a bilanciare il predominio occidentale. Ma qual è il vero obiettivo di queste potenze? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri mondiali.

La guerra in Iran è deflagrata dopo l'intervento militare statunitense. Se ne parla durante la trasmissione 4 di sera in onda su Rete4. In collegamento c'è il generale Marco Bertolini che sottolinea l'importanza dell'Iran per le posizioni geopolitiche di Mosca e Pechino. "Israele e gli Stati Uniti sono potenze nucleari e l'intervento statunitense è stato finalizzato a dare una dimostrazione che fosse sufficiente per Israele per non utilizzare la sua arma nucleare - ha detto il generale Bertolini - L'Iran è un Paese centrale per gli interessi di Cina e Russia.