Cosa succede tra Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci? A quanto pare ha rosicato parecchio

Tra Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci si respirano tensioni ormai note. L’attore non si è risparmiato nel celebrare gli episodi de I Cesaroni, ma non ha mostrato molta indulgenza rispondendo alle domande sugli ex protagonisti come Alessandra Mastronardi e Max Tortora, che hanno deciso di passare il testimone. Un episodio che ha alimentato discussioni e forse, una certa dose di “rosico” tra i colleghi, dimostrando quanto il mondo dello spettacolo sia sempre più complicato.

Claudio Amendola, non si è risparmiato in quanto a entusiasmo per gli episodi de I Cesaroni che il pubblico potrà vedere in tv nella prossima stagione, ma non si è nemmeno tirato indietro nel rispondere, con la consueta schiettezza, alle domande sugli storici ex protagonisti della serie che, in questo i Cesaroni-Il Ritorno hanno deciso di passare la mano, ovvero Alessandra Mastronardi, Max Tortora (che si sono ritrovati a lavorare insieme sul set della recente serie Mediaset, Doppio Gioco ), ed Elena Sofia Ricci. Elena Sofia Ricci non è voluta tornare a vestire i panni di Lucia Liguori nella nuova stagione de I Cesaroni che tornerà nel 2026 a distanza di 12 anni.

