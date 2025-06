Cosa mi diceva su Anastasia e la figlia Villa Pamphili parla la mamma di Francis Kaufmman

Nel cuore di un intricato intreccio di segreti e dolore, la madre di Francis Kaufmann rivela un mosaico nascosto di relazioni e drammi familiari. Charlene, ormai consapevole di dettagli sconvolgenti, si trova di fronte a una verità devastante che mette in discussione tutto ciò che credeva di conoscere. Un racconto che svela come i segreti del passato possano riemergere in modo inaspettato, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Due vite spezzate con...

Non aveva mai avuto l’occasione di incontrarle, ma ne conosceva l’esistenza. Charlene, madre di Francis Kaufmann, sapeva che suo figlio stava con una donna russa, una certa Stella, e che da quella relazione era nata una bambina. Non immaginava, però, che Stella si chiamasse in realtà Anastasia Trofimova, né che la loro figlia fosse Andromeda, la bambina trovata morta pochi giorni fa insieme al corpo della giovane madre. Due vite spezzate con ferocia e gettate come rifiuti tra gli oleandri di villa Pamphili, a Roma, da un uomo che, secondo le autorità italiane e statunitensi, aveva alle spalle un passato segnato dalla violenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

