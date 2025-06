Cosa hanno trovato sul suo corpo Caso di Villa Pamphili la scoperta su Anastasia dalle analisi

Il caso di Villa Pamphili sta svelando nuovi inquietanti dettagli: dalle analisi recenti, sono emersi segni quasi invisibili sulla carotide di Anastasia Trofimova, una scoperta che potrebbe rivoluzionare le indagini e portare a una svolta decisiva. La morte della giovane madre russa di 28 anni continua a scuotere Roma e il mondo intero, alimentando sospetti di un possibile duplice omicidio. La verità sta emergendo...

Il caso che ha scosso Roma e l’opinione pubblica internazionale potrebbe presto arricchirsi di un nuovo, agghiacciante capitolo. La morte di Anastasia Trofimova, giovane madre russa di 28 anni, continua infatti ad alimentare forti sospetti nella procura di Roma, che fin dall’inizio ha ipotizzato un duplice omicidio. Le autorità giudiziarie sono ora concentrate su alcuni segni quasi invisibili riscontrati sulla carotide della donna, emersi durante l’autopsia ma non ancora indicativi con certezza di uno strangolamento. Su questi dettagli, apparentemente marginali ma potenzialmente decisivi, si baserà una nuova consulenza medico-legale voluta dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal sostituto procuratore Antonio Verdi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Caso di Villa Pamphilj Spunta una donna che dice di essere la madre della giovane trovata morta: "È mia figlia, si chiamava Anastasia e studiava a Malta"

Villa Pamphili, cosa (non) sappiamo sul doppio delitto; «È mia figlia la sconosciuta morta a Villa Pamphili»: una donna in Russia dice di essere sua madre. La procura conferma, «si chiama Anastasia Trofimova»; La donna morta a villa Pamphili è Anastasia Trofimova. La mamma la riconosce a 'Chi l'ha visto?'.

