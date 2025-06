Cosa ha detto Donald Trump

Dopo l'attacco alle strutture nucleari di Natanz, Fordo e Isfahan, Donald Trump ha rilasciato un discorso che ha attirato l'attenzione mondiale. Con parole decise e ferme, il presidente americano ha espresso la sua posizione, sottolineando l'importanza di agire contro le minacce nucleari iraniane. La sua dichiarazione riflette una strategia volta a proteggere gli interessi degli Stati Uniti e a garantire la sicurezza globale. Ecco cosa ha detto nel suo intervento.

Traduciamo il discorso che il presidente americano Donald Trump ha tenuto subito dopo l'attacco contro le strutture nucleari di Natanz, Fordo e Isfahan.¬† ¬† Grazie mille. ¬† Poco tempo fa, l'esercito statunitense ha effettuato attacchi massicci e precisi contro i tre principali impianti nucleari del regime iraniano: Fordo, Natanz e Isfahan. Tutti hanno sentito questi nomi per anni, mentre gli iraniani costruivano questa impresa¬† orribilmente distruttiva. ¬† Il nostro obiettivo era la distruzione della capacit√† di arricchimento nucleare dell'Iran e la fine della minaccia nucleare rappresentata dal principale sponsor mondiale del terrorismo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it ¬© Ilfoglio.it - Cosa ha detto Donald Trump

