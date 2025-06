Cosa farà l'Iran per rispondere all'attacco degli Stati Uniti

L'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari dell'Iran ha acceso un dibattito acceso e incerto sul futuro della regione. La risposta di Teheran, tra diplomatico e militare, potrebbe cambiare le sorti di un'area già instabile. Mentre si contemplano varie possibilità , la domanda che tutti si pongono è: come reagirà realmente il governo iraniano? La situazione rimane delicata, e ogni mossa avrà conseguenze profonde per il mondo intero. Continua a leggere.

Dopo l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari dell'Iran, molti sperano che non scatti un'escalation. Molto dipenderà dalla risposta del governo iraniano: c'è la via diplomatica, che però sarebbe vista come una resa; o la ritorsione militare, più o meno ampia. Sullo sfondo resta l'ipotesi di un crollo del regime, così come dell'uso di un'arma atomica che per ora, a quanto se ne sa, non esiste. 🔗 Leggi su Fanpage.it