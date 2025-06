Cortona cerimonia di benvenuto e borse di studio per gli studenti della Georgia University

Cortona, con il suo fascino senza tempo, apre le porte a studenti provenienti da tutto il mondo in un’atmosfera di calore e condivisione. Il 21 giugno, l’incantevole città ha ospitato la cerimonia di benvenuto del 56° programma di studi della Georgia University, un’occasione speciale per rafforzare legami culturali e accademici. Tra sorrisi e gioia, gli studenti hanno ricevuto le borse di studio offerte dall’Amministrazione comunale, simbolo di sostegno e fiducia nel loro percorso di crescita.

Calorosa accoglienza per i componenti del 56^ programma di studi a Cortona della Georgia University. Questo sabato 21 giugno gli oltre 80 partecipanti ai corsi sono stati ricevuti in Comune per il tradizionale saluto e la consegna delle borse di studio offerte dall'Amministrazione comunale e.

