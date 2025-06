cortona accende il nume festival musica classica da tutto il mondo

Nume Academy & Festival di Cortona promette di essere un palcoscenico senza confini, dove stelle di fama mondiale si incontrano con le giovani promesse più brillanti provenienti da ogni angolo del pianeta. Un viaggio sonoro che unisce tradizione e innovazione, offrendo emozioni indimenticabili a tutti gli appassionati di musica classica. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, in cui il talento si esprime in tutta la sua purezza e maestria.

Cortona è pronta per tuffarsi nella musica classica. Prende il via domani il Nume Academy & Festival con tante star internazionali. Accanto ai big che giungeranno a Cortona, le punte di diamante della nuova generazione della musica classica internazionale dall’Europa, ma anche dall’Australia, Canada, Hong Kong, Corea del Sud e Stati Uniti. Si tratta di studenti e studentesse delle migliori scuole musicali al mondo come la Juilliard, Yale, il Curtis Institute of Music, il Mozarteum, la Kronberg Academy. Entrare nel progetto è estremamente difficile, solo 13 posti per una settimana unica di crescita professionale e personale completamente gratuita. 🔗 Leggi su Lanazione.it