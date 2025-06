Corsa in montagna a Urbania Benissimo gli atleti di casa

Urbania ha brillato sul Monte Proverso durante la prima edizione di "InCasteldurante", il nuovo campionato di Corsa in Montagna promosso dalla FIDAL. Gli atleti locali hanno dato spettacolo, con Luca Boinega che si è laureato campione regionale e il fratello Lorenzo che ha conquistato l’argento, dimostrando tutto il talento della squadra di casa. Nel femminile, Monia Montori si è distinta, portando ancora più in alto il nome di Urbania. Un evento che promette grandi successi futuri...

A Urbania è andata in scena la prima gara e il primo campionato di Corsa in montagna indetta dalla Fidal: "InCasteldurante" il nome dell’evento, svolto sul monte Proverso sul fianco destro della Valle del Metauro. Risultati importanti per gli atleti di casa con Luca Boinega che si è laureato campione regionale di corsa in montagna, il fratello Lorenzo Boinega ha invece ottenuto la medaglia d’argento. Nel femminile anche Monia Montori si è messa al collo la medaglia d’argento. "Organizzare questa gara è stato un lavoro impegnativo, ma anche molto gratificante – dicono dall’Atletica Urbania –: la pianificazione attenta e la gestione professionale di tutto il gruppo hanno creato un evento sportivo e un’esperienza indimenticabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corsa in montagna a Urbania. Benissimo gli atleti di casa

In questa notizia si parla di: corsa - montagna - urbania - atleti

Corsa in montagna: gli atleti di Valtellina e Valchiavenna guideranno la Lombardia ai campionati italiani giovanili - Nel weekend del 17-18 maggio, Cortenova diventa il palcoscenico del primo tricolore 2025 della corsa in montagna in Lombardia.

Corsa in montagna: tanti tricolori per gli atleti valtellinesi ai campionati italiani a staffetta di corsa in montagna - Un emozionante spettacolo di resistenza e passione, con gli atleti valtellinesi protagonisti assoluti.

Corsa in montagna a Urbania. Benissimo gli atleti di casa; Matterhorn Ultraks pronta al via dal 21 al 23 agosto!.

Corsa in montagna a Urbania. Benissimo gli atleti di casa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Ultra trail per atleti veri Samuele Raffaelli terzo - della giovanissima durantina Maria Vittoria Mari dell’Atletica Urbania, reduce dal primo posto alla "CorriLucrezia", che ha chiuso ... ilrestodelcarlino.it scrive