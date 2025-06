Corre sul canale Un uomo la molesta

Un episodio di inaudita arroganza scuote il canale Villoresi: una giovane donna, impegnata nella sua corsa quotidiana, si è trovata di fronte a un uomo che ha compiuto un gesto osceno in pieno giorno, con disarmante spavalderia. La sua tranquillità nel molestare pubblicamente evidenzia un grave problema di sicurezza e rispetto. È fondamentale che le autorità intervenano con decisione per garantire la tutela di chi cerca semplicemente di mantenersi in forma e in serenità.

Paura lungo il canale Villoresi: giovane donna molestata da un uomo mentre si allena. La ragazza stava correndo lungo l’alzaia quando, intorno alle 17:30, un uomo, che si trovava sul bordo del sentiero, ha abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi proprio nel momento in cui lei gli passava davanti. Un atto osceno compiuto con disarmante disinvoltura, in un’area pubblica, alla luce del giorno, senza alcun timore di essere visto o fermato. Nonostante lo shock, la giovane non ha esitato: è fuggita via, cercando di mettersi in salvo il più velocemente possibile. "Mi si è annebbiata completamente la vista dalla paura", ha poi raccontato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corre sul canale. Un uomo la molesta

