Corpus Domini e Patroni a Gandino la processione giubilare con l’Arcivescovo Delpini

Nel cuore di Gandino, il prossimo 22 giugno si vivrà un momento di grande fede e tradizione: la processione giubilare del Corpus Domini, accompagnata dalle reliquie dei santi Patroni, un evento raro che illuminerà il borgo medievale con un tripudio di ori, argenti e sete preziose. Un’occasione unica per immergersi in un patrimonio spirituale e culturale che si rinnova solo negli anni giubilari, facendo rivivere antiche suggestioni e devozioni.

Domenica 22 giugno alle 10 è in programma la solenne processione del Corpus Domini, cui quest'anno si aggiungono eccezionalmente le reliquie dei santi Martiri Patroni: Ponziano papa, Valentino sacerdote, Quirino tribuno e Flaviano prefetto. Un evento che, come detto, si ripete solo negli anni giubilari e che vedrà la Basilica di Santa Maria Assunta e l'intero borgo medievale vestiti a vesti con ori, argenti e sete preziose. "Nel '600 alcuni gandinesi, che allora intrattenevano fiorenti commerci di pannilana con il nord Italia e l'Europa – segnala lo studioso Silvio Tomasini – vollero far dono alla Basilica di preziose reliquie e incaricarono il gandinese don Anselmo Micheli di recarsi a Roma per questo scopo.