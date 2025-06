Corpus Domini e Patroni a Gandino la processione giubilare con l’Arcivescovo Delpini

Domenica 22 giugno a Gandino si svolgerà una straordinaria processione del Corpus Domini, arricchita dall’eccezionale presenza delle reliquie dei patroni martiri. Un evento che, solo negli anni giubilari, trasforma il borgo medievale in un suggestivo palcoscenico di fede e tradizione, con la basilica e le vie adornate di ori, argenti e sete preziose. Nel ‘600 alcuni...

Domenica 22 giugno alle 10 è in programma la solenne processione del Corpus Domini, cui quest'anno si aggiungono eccezionalmente le reliquie dei santi Martiri Patroni: Ponziano papa, Valentino sacerdote, Quirino tribuno e Flaviano prefetto. Un evento che, come detto, si ripete solo negli anni giubilari e che vedrà la Basilica di Santa Maria Assunta e l'intero borgo medievale vestiti a vesti con ori, argenti e sete preziose. "Nel '600 alcuni gandinesi, che allora intrattenevano fiorenti commerci di pannilana con il nord Italia e l'Europa – segnala lo studioso Silvio Tomasini – vollero far dono alla Basilica di preziose reliquie e incaricarono il gandinese don Anselmo Micheli di recarsi a Roma per questo scopo.