Corpus Domini ad Avellino | un appello alla pace che attraversa la città

Corpo e Sangue di Cristo si trasforma in un messaggio universale di pace, un richiamo che attraversa le strade di Avellino e oltre. In un’epoca dominata da sfide e tensioni, l’appello del sindaco Laura Nargi si fa portavoce di un desiderio profondo di unità e riconciliazione. È un invito a riscoprire il valore della speranza, affinché questa città possa rinascere più forte e solidale, lasciando alle spalle le ombre del passato e abbracciando un futuro di pace.

Avellino - Nel cuore di questa città che sconta le sue ombre e le sue attese, il sindaco Laura Nargi lancia un appello che ha l'eco incerto delle parole di un tempo, eppure resta, come un filo sottile di speranza tra i detriti della nostra modernità. La solennità del Santissimo Corpo e Sangue di.

